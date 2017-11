Actualidade

O Ministério Público (MP) acusou cinco jovens franceses de agressões e insultos a cinco militares da Guarda Nacional Republicana (GNR), no verão de 2015, em Albufeira, no momento em que eram abordados pelos guardas.

Segundo o despacho de acusação do MP, a que a agência Lusa teve hoje acesso, os arguidos, com idades entre 22 e 23 anos, estavam, na madrugada de 04 de agosto de 2015, junto à rotunda das três palmeiras, "inseridos num grupo que causava distúrbios na via pública".

Os jovens foram abordados pelos guardas e, quando davam início à identificação dos suspeitos, um deles ofendeu verbalmente um dos militares, enquanto outro dos arguidos "agarrava o braço" de outro suspeito, "afastando-se e ignorando as indicações dadas pelos militares.