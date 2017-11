Actualidade

Jerome Powell, nomeado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para liderar a Reserva Federal (Fed), afirmou hoje que espera que as taxas de juro "subam um pouco mais", numa audição no Senado.

"Esperamos que as taxas de juro subam um pouco mais e que o volume do nosso balanço seja gradualmente reduzido", afirmou Powell, ao ser ouvido numa comissão do Senado tendo em vista a sua confirmação no cargo de presidente do banco central norte-americano.

A instituição atualmente liderada por Janet Yellen, que vai deixar o cargo em fevereiro de 2018, já decidiu subir por duas vezes as taxas de juro ao longo de 2017 e prevê-se ainda um novo aumento na sua última reunião deste ano, em dezembro, devido à robustez da economia dos Estados Unidos.