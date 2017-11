Actualidade

O grupo municipal do Bloco de Esquerda (BE) do Porto questionou a câmara sobre se aquando da candidatura à Agência Europeia do Medicamento (EMA) foi assumido algum compromisso com agentes imobiliários para a compra ou arrendamento de instalações.

Numa pergunta submetida à Assembleia Municipal do Porto, subscrita pelo líder parlamentar, João Semedo, o BE perguntou ainda se caso esse compromisso tenha sido assumido ele previa ou não, com caráter obrigatório, que as instalações tivessem outra finalidade, nomeadamente a sua utilização pelo Infarmed, caso a candidatura à EMA fosse rejeitada.

"No caso de aqueles compromissos terem sido assumidos quem e em representação de que instituições ou organismos públicos os subscreveu", questionou.