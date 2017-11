Actualidade

A Comissão Interministerial aprovou hoje o Plano de Ação 2017-2018 da estratégia para as pessoas sem abrigo, orçado em 60 milhões de euros e que poderá abranger um universo de 4.000 pessoas em Portugal.

No final da primeira reunião da Comissão Interministerial, a secretária de Estado da Segurança Social, Cláudia Joaquim, referiu que o plano de ação 2017-2018 foi "discutido e aprovado" e que, em termos práticos, dará "continuidade" à resolução aprovada em Conselho de Ministros e ao "trabalho intenso" que tem vindo a ser desenvolvido por diversos organismos da administração pública, em articulação com entidades privadas ou de voluntariado que localmente prestam auxílio e acompanham os sem abrigo.

Segundo Cláudia Joaquim, o documento hoje aprovado deverá ser homologado nos próximos dias pelo ministro do Trabalho e da Segurança Social, Vieira da Silva, por forma a implementar as cem medidas previstas no plano de ação e cujas "metas estão definidas".