Actualidade

O ministro das Infraestruturas e o vice-presidente do Governo Regional da Madeira definiram hoje um prazo de 60 dias para encontrar uma solução para o preço das viagens aéreas, através de um grupo de trabalho.

"Os cidadãos da Madeira, mesmo com o subsídio à mobilidade, estão a pagar o mesmo ou mais do que pagavam antes da alteração deste modelo em 2015 e os encargos para o Estado quadruplicaram neste período", admitiu as jornalistas o ministro Pedro Marques.

O Governo da República defende também uma revisão ao modelo, pelo que o governante adiantou que há intenção de, no âmbito do grupo de trabalho, dar mais autonomia aos governos regionais da Madeira e dos Açores para definirem o modelo de mobilidade, mantendo o apoio nacional ao subsídio.