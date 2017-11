Actualidade

O grupo chinês CEFC vai comprar os seguros do grupo Montepio, segundo um comunicado do grupo chinês a que a Lusa teve acesso, que indica ainda que vai passar a sede dos seus negócios financeiros para Portugal.

O acordo que prevê que o grupo CEFC passe a deter uma posição maioritária no Montepio Seguros (a 'holding' da Associação Mutualista Montepio Geral que detém as seguradoras do grupo Montepio, a Lusitânia e N Seguros), passando a controlá-lo, foi assinado esta segunda-feira na cidade chinesa de Xangai entre o vice-presidente do CEFC, Wu Hongbing, e o presidente executivo da Lusitânia, Fernando Nogueira.

O negócio deverá ser feito por aumento de capital, mas o valor do investimento ainda não é conhecido.