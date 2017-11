Actualidade

O Sporting de Braga foi hoje punido com a "sanção de realização de um jogo à porta fechada", devido ao comportamento do público no jogo da terceira jornada da I Liga, em casa do Desportivo das Aves (0-2).

A decisão do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) foi hoje comunicada, com o clube bracarense a ser multado em 22.950 euros.

Na nota, o CD refere que as sanções resultam do processo instaurado "com base no comportamento do público", no jogo que se realizou em 20 de agosto e que é referido no "relatório da equipa de arbitragem", liderada por Fábio Veríssimo, da Associação de Leiria.