Actualidade

O Presidente da República afirmou hoje que tem ouvido de empresários e gestores "perplexidades e desmotivações" com "sinais adversos ao investimento empresarial", que no seu entender "tem sido o preço" da estabilidade da atual solução governativa.

Marcelo Rebelo de Sousa, que falava no encerramento do 1.º Congresso dos Gestores Portugueses, na Culturgest, em Lisboa, considerou que, no plano fiscal, se tem "olhado menos para estímulos empresariais" e prometeu fazer tudo "para que o processo político ajude decisivamente à competitividade".

O chefe de Estado defendeu uma "reforçada aposta em exportações e investimento, que o mesmo é dizer produtividade e competitividade, que são condições básicas de crescimento, emprego e coesão social" e pediu que se evitem "aventuras em termos de compromissos plurianuais, projetados para além da legislatura".