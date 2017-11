Actualidade

As autoridades de Seul e Washington estão a investigar detalhes sobre um novo disparo de míssil balístico por parte da Coreia do Norte efetuado hoje, referem as autoridades sul-coreanas, frisando que é o primeiro teste em mais de 70 dias.

"A Coreia do Norte lançou um míssil balístico não identificado em direção a leste dos subúrbios de Pyongsong, província de Pyongan (sul)", refere em comunicado o Estado Maior Conjunto sul-coreano.

O documento acrescenta que as autoridades de Seul e Washington estão a analisar detalhes relacionados com o projétil, tais como o alcance do voo e a sua trajetória.