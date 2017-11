Actualidade

O Presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, afirmou hoje que o novo disparo de míssil por parte da Coreia do Norte é uma "séria ameaça" à paz global e defendeu que são necessárias sanções mais fortes contra Pyongyang.

Moon Jae-in garantiu, no Conselho de Segurança Nacional, que a Coreia do Sul "não vai ficar sentada a ver" as provocações da Coreia do Norte e explicou que vai trabalhar com os Estados Unidos para fortalecer a segurança.

O Presidente da Coreia do Sul salientou que é preciso "desencorajar as ambições nucleares" da Coreia do Norte e explicou que os sul-coreanos anteciparam o lançamento e estavam preparados.