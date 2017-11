Celebridades

Craque fez aos delícias dos seguidores ao divulgar foto onde surge com a pequena Eva, de cinco meses.

Cristiano Ronaldo voltou a surpreender os seguidores com a partilha de um momento ternurento em família. Na tarde de ontem, o craque do Real Madrid divulgou nas redes sociais uma fotografia onde surge com a filha, Eva, ao colo, no jardim da sua casa em La Finca, Madrid.

Na legenda, colocou a imagem de um coração. A fotografia não deixou os fãs indiferentes e foram muitos os que fizeram questão de deixar ‘gostos’ ou comentários.

Sempre que não está dedicado aos assuntos profissionais, Cristiano Ronaldo aproveita para estar o máximo de tempo com a família, principalmente aos quatros filhos: Cristianinho, de sete anos, os gémeos Eva e Mateo, nascidos em junho (os três concebidos através de barriga de aluguer), e a pequena Alana Martina, que chegou a 12 de dezembro.

Ontem, também a mãe do craque de 32 anos, Dolores Aveiro, agitou o Instagram ao partilhar uma imagem dos gémeos. Já a namorada, Georgina Rodríguez, tem preferido resguardar Alana. No fim de semana, a espanhola de 23 anos voltou aos eventos socais, duas semanas após ter sido mãe, mas optou por fazê-lo sozinha.

Gio foi ao mercado El Rastrillo de Nuevo Futuro, uma tradicional feira de caridade em Madrid com quase 100 stands de todo o Mundo, e fez questão de parar na banca de Portugal e empunhar a bandeira nacional.