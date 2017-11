Entrevista aos D.A.M.A

A banda que está prestes a completar dez anos fala do último disco e de muito mais – como a relação com os fãs, concertos que aí vem e planos para o futuro.

Começando pelo título do disco… "Lado a Lado" significa que esta louca viagem que vocês os três começaram é para continuar, e sempre juntos?

Como sempre, o título do nosso álbum tem mais do que um significado. Claro que "Lado a Lado" representa não só a “louca viagem” de nós três, mas também de todos os loucos e loucas que seguiram connosco. Outro significado é o facto de no disco existirem dois Lados, um mais acústico e outro com uma sonoridade mais digital, eletrónica.

Falem-me um pouco deste novo disco. Quais foram as principais inspirações? Musicalmente, o que quiseram explorar desta vez?

O maior fio condutor que temos é escrever sempre o que sentimos e não ter qualquer limite no que toca à nossa música. Neste disco, descobrimos novas sonoridades e abordagens, olhamos para as canções individualmente, sem nos preocuparmos com género musical. Para nós, o que interessa é deixar o nosso cunho e, mesmo que o beat seja algo que as pessoas não esperam de nós, nós conseguirmos sempre manter a identidade. E isso só é possível se realmente sentirmos aquilo que estamos a fazer.

É conhecida a forte relação de cumplicidade com os vossos fãs. Isso também vos alimenta?

As pessoas que gostam da nossa música são as responsáveis por nós fazermos aquilo que mais gostamos. Nós somos a nossa música e por isso essas pessoas conhecem-nos bem.

Para o ano faz 10 anos que esta aventura começou no São João de Brito… alguma vez pensaram que “a coisa” chegasse a este patamar?

Nunca fomos muito de esperar o que quer que seja. Somos muito ambiciosos e essa ambição tem que ser posta em prática no dia a dia e não em projeções futuras. É bom ver que crescemos, como também é bom ainda vermos em nós aqueles putos que iam para a rádio do colégio com as suas músicas desajeitadas e desafinadas e as punham a tocar.

Agenda para o futuro próximo… muitos concertos? E a época primavera/verão… na estrada?

Estamos a preparar o Campo Pequeno para dia 9 de fevereiro, que será um concerto único e irrepetível, tal como fizemos nos outros Campos Pequenos e Meo Arena. Depois, com esse concerto como base iremos montar o espetáculo da tour deste ano. Passamos muito tempo a compor, quer seja para nós, como para outros artistas, comprámos um estúdio e por isso contamos passar lá muito do nosso tempo. Outra das nossas ambições é a internacionalização, não só como banda mas também como equipa de composição e produção de músicas e estamos a dar alguns passos nesta direção. Vamos continuar o nosso caminho, como sempre, Lado a Lado, para um Lado Qualquer.