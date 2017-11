Actualidade

O Presidente sul-coreano, Moon Jae-in, exprimiu a sua preocupação com a possibilidade de o aperfeiçoamento de um míssil balístico intercontinental pela Coreia do Norte levar os EUA a considerarem um ataque preventivo.

O gabinete presidencial sul-coreano divulgou na quarta-feira (noite de terça-feira em Lisboa) que Moon afirmou, durante uma reunião do Conselho de Segurança Nacional, que aquele aperfeiçoamento pode provocar que a situação na segurança regional entre numa "espiral fora de controlo".

Moon disse que é importante prevenir uma situação em que o (Coreia do) Norte possa fazer erros de cálculo e ameace o (Coreia do) Sul com armas nucleares ou que os EUA considerem a possibilidade de um ataque preventivo para eliminarem a ameaça.