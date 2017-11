Actualidade

O Presidente dos Estados Unidos acordou hoje com os líderes do Japão e da Coreia do Sul impulsionar novas sanções internacionais contra a Coreia do Norte após o novo lançamento de um míssil balístico.

Donald Trump conversou ao telefone com o primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, e o Presidente sul-coreano, Moon Jae-in, na sequência do lançamento de um míssil por parte de Pyongyang, o primeiro em dois meses e meio, para analisar a situação e debater eventuais respostas, informaram os governos de Tóquio e de Seul.

O Presidente norte-americano e o primeiro-ministro japonês acordaram "estreitar a sua colaboração" para fazer frente ao novo desafio norte-coreano, assim como "intensificar a pressão" sobre Pyongyang para forçar a Coreia do Norte a abandonar os programas nuclear e de mísseis, assinalou Abe, durante uma intervenção proferida no parlamento nipónico.