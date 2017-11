Actualidade

As autoridades colombianas estão a investigar se 13 pessoas morreram durante confrontos entre dissidentes das FARC e guerrilheiros do Exército de Libertação Nacional (ELN), ocorridos na segunda-feira no departamento de Nariño, no sudoeste do país.

Segundo denúncias da comunidade, pelas 17:30 de terça-feira (22:30 em Lisboa), dissidentes das antigas Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC) festejavam um aniversário em Pueblo Nuevo, no município de Maguí Payán, no departamento de Nariño, quando foram atacados por guerrilheiros do ELN.

Os confrontos terão causado resultado em 13 mortos, além de oito desaparecidos.