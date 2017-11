Actualidade

O estado australiano de Victoria aprovou hoje a legalização da eutanásia, transformando-se na primeira jurisdição do país a reconhecer o direito de doentes terminais a solicitarem a morte assistida.

Após mais de cem horas de debate, o parlamento do estado australiano de Victoria deu 'luz verde' à proposta de lei que, a partir de junho de 2019, irá permitir que doentes terminais possam solicitar que lhes seja dispensado um fármaco que coloque termo às suas vidas.

A câmara baixa, que aprovou, em outubro, a proposta, ratificou as emendas aprovadas na semana passada pela câmara alta com 22 votos a favor e 18 contra, o que deixou a lei pendente do consentimento do governador do país.