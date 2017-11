UE/África

Mais de 80 chefes de Estado e de Governo dão hoje início à 5.ª Cimeira UE/África, centrada no tema "Investir na Juventude para um Futuro Sustentável" e com a ideia de um Plano Marshall para a reconstrução africana.

A cimeira, que decorrerá até quinta-feira na capital da Costa do Marfim, Abidjan, e em que participa o primeiro-ministro português, António Costa, analisará também a proposta, tal como a do Plano Marshall, sobre a criação de um programa Erasmus para jovens empreendedores, ambas avançadas pelo presidente do Parlamento Europeu (PE), António Tajani.

Realizada pela primeira vez na África subsaariana, a cimeira visa alterar o paradigma do desenvolvimento no continente africano, virando-se para as novas gerações que, através das novas tecnologias, poderão dar um novo impulso para o avanço económico nos 54 países.