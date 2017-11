Actualidade

Os sindicatos da função pública reúnem-se hoje com a secretária de Estado do Emprego Público para discutirem a "política de admissões", mas os dirigentes sindicais vão aproveitar também para questionar o Governo sobre outros temas.

A discussão sobre "política de admissões" estava prevista no acordo negocial de 2017, assinado no início do ano, disse à agência Lusa a presidente do Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado (STE), Helena Rodrigues.

A dirigente sindical sublinhou que é importante discutir o tema, sobretudo numa altura em "a política de admissões já não é tão restritiva" e em que o próprio Governo admite que "não há funcionários a mais", como afirmou em entrevista à Antena1 e ao Negócios a ministra da Presidência, Maria Manuel Leitão Marques.