Actualidade

O papa Francisco instou hoje o povo da Birmânia a resistir à tentação de se vingar pela dor sofrida, pregando uma mensagem de perdão diante da multidão que assistiu à sua primeira missa pública no país predominantemente budista.

As autoridades locais estimaram em cerca de 150 mil o número de pessoas que se concentraram no parque de Kyaikkasan, em Rangum, para missa, embora a adesão parecesse muito maior. Os católicos tiveram que pedir, através das igrejas locais, para entrar no local, com muitos vestidos com roupas ou chapéus com a imagem do papa Francisco.

O papa afirmou que o objetivo da sua visita à Birmânia é servir a sua comunidade católica, estimada em cerca de 660 mil pessoas, ou pouco mais de 1% da população de 52 milhões de habitantes.