Actualidade

O ministro francês dos Negócios Estrangeiros, Jean-Yves Le Drian, condenou hoje o lançamento de um míssil balístico da Coreia do Norte expressando solidariedade para com os países vizinhos: Japão e Coreia do Sul.

No comunicado emitido esta madrugada, a diplomacia francesa volta a defender a imposição de sanções contra Pyongyang.

O ministro dos Negócios Estrangeiros francês recorda também que o Japão e a Coreia do Sul "estão na primeira linha da ameaça" das ações norte-coreanas.