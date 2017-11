Actualidade

As autoridades venezuelanas usaram sistematicamente um tratamento brutal contra os manifestantes anti-Governo e opositores políticos, tendo sido detidas 5.400 pessoas desde abril, segundo um relatório hoje divulgado pela Human Rights Watch (HRW) e pela organização venezuelana Fórum Penal.

O relatório de 62 páginas, intitulado "Crackdown on Dissent: Brutality, Torture, and Political Persecution in Venezuela", documentou 88 casos envolvendo pelo menos 314 pessoas, muitos dos quais referiram que foram submetidos a graves violações de direitos humanos, em Caracas e em 13 estados venezuelanos, entre abril e setembro de 2017.

"As autoridades detiveram pelo menos 5.400 pessoas desde abril. Alguns destes detidos foram libertados sem serem levados perante um juiz, enquanto outros foram sujeitos a processos arbitrários sem as mínimas garantias processuais", disse Alfredo Romero, diretor do Fórum Penal.