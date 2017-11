Actualidade

O primeiro-ministro moçambicano, Carlos Agostinho do Rosário, disse hoje que o pagamento do serviço da dívida decorrente dos avales prestados pelo Governo entre 2013 e 2014 está condicionado ao diálogo em curso com os credores.

"Enquanto decorrer o diálogo com os credores e os trâmites sobre este dossier com a Procuradoria-Geral da República, o Governo não tem estado a proceder ao pagamento da dívida", afirmou Carlos do Rosário, na sessão de perguntas dos deputados da Assembleia da República (AR) ao Governo.

O executivo, prosseguiu, continua a dialogar com os credores internacionais para garantir que o serviço da dívida não vai prejudicar a operacionalização do plano quinquenal do Governo.