Actualidade

As empresas e financiadores do Corredor Logístico de Nacala, em Moçambique, assinam na quinta-feira em Maputo os contratos de financiamento de 2,7 mil milhões de dólares relativos ao projeto, anunciaram as empresas Vale e Mitsui.

O corredor, em operação desde 2016, é um investimento de 4,5 mil milhões de dólares que junta a multinacional brasileira Vale, o conglomerado japonês Mitsui e a empresa pública moçambicana de caminhos-de-ferro CFM.

O empreendimento inclui um porto de águas profundas em Nacala, norte de Moçambique, ligado a uma linha férrea com cerca de 900 quilómetros através da qual é escoado carvão extraído da província interior de Tete.