Coreia do Norte

O Governo chinês expressou hoje a sua "profunda preocupação" com o último míssil balístico intercontinental lançado na quarta-feira pela Coreia do Norte, capaz de transportar uma grande ogiva nuclear e chegar a todo o território dos Estados Unidos.

"A China expressa profunda preocupação e oposição ao lançamento (...) e urgentemente exorta a Coreia do Norte a atender as resoluções do Conselho de Segurança da ONU e parar as ações que levam tensões na península", afirmou hoje Geng Shuang, porta-voz dos Negócios Estrangeiros chinês.

"Continuaremos a defender a desnuclearização da península, bem como uma solução pacífica para a questão através do diálogo e da negociação", acrescentou.