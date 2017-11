Actualidade

A vice-governadora do Banco de Portugal considerou hoje que os bancos não estão suficientemente preparados para as mudanças tecnológicas trazidas pelas 'fintech' e garantiu que a supervisão aplicará as mesmas regras a todos os operadores.

"Apesar de as 'fintech' serem uma das principais fontes de disrupção para as instituições financeiras instaladas, o grau de preparação do setor é ainda manifestamente insuficiente, o que recomenda um enfoque reforçado sobre o tema", disse hoje Elisa Ferreira, na abertura do Fórum Banca.

Para a vice-governadora, as 'fintech' [empresas tecnológicas de serviços financeiros] trazem uma "inevitável mudança na forma como os serviços financeiros serão disponibilizados e no modo de interação com os clientes", pelo que é importante que os bancos ajustem os seus modelos de negócio de modo a "reverterem em seu benefício a inovação tecnológica em curso".