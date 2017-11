Legionella

A diretora-geral da Saúde garantiu hoje que o único local do Hospital São Francisco Xavier onde foi encontrada a bactéria 'legionella' do mesmo tipo que infetou os doentes foi a torre de refrigeração da unidade de saúde.

"O único sítio até à data onde foi detetada 'legionella' com o mesmo genoma da que foi encontrada com os doentes foi na torre", afirmou hoje Graça Freitas na comissão parlamentar de saúde, onde está a ser ouvida sobre o surto de 'legionella' no Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa, que infetou 56 pessoas, sendo que cinco delas acabaram por morrer.

Graça Freitas sublinhou assim que a origem da infeção foi a torre de refrigeração da unidade de saúde, apesar de admitir que ainda há análises a decorrer.