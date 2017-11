Actualidade

A vice-governadora do Banco de Portugal disse hoje que a ausência de grandes fundos de investimento da emissão de dívida do BCP é uma tomada de posição negocial legítima, mas vincou a legalidade da decisão tomada em 2015.

"O Banco de Portugal exerceu as suas competências de acordo com a base legal que existe, percebe-se que fundos em determinados momentos tentem valer a sua posição negocial, é legítimo", afirmou Elisa Ferreira à Lusa, à margem do Fórum Banca, que hoje decorre em Lisboa.

Na terça-feira, as gestoras de fundos de investimento Attestor Capital, BlackRock, CQS, Pimco, River Birch Capital e York Capital anunciaram que não vão participar na emissão de dívida que o banco BCP está a promover.