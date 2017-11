Actualidade

Fernando Pessoa e os seus contemporâneos protagonizam a exposição "Pessoa. Toda a arte é uma forma de literatura", que o Museu Nacional Rainha Sofia, em Madrid, vai inaugurar em fevereiro, segundo o calendário publicado no seu sítio na internet.

Com curadoria de João Fernandes, subdiretor do museu, e da historiadora de arte Ana Ara, a mostra vai buscar o título a um verso de Álvaro de Campos, "um dos heterónimos mais vanguardistas de Fernando Pessoa", e reúne os nomes de Almada Negreiros, Amadeo de Souza Cardoso, Eduardo Viana, Sarah Afonso ou Júlio (Saul Dias), entre outros.

O objetivo da mostra, de acordo com o texto de apresentação do museu, é o de estabelecer uma perspetiva das principais correntes estéticas portuguesas das primeiras décadas do século XX, até 1935, ano da morte de Pessoa, e do modo como a obra do escritor foi determinante para a particularização das expressões portuguesas da época.