Incêndios

O ministro da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural, Capoulas Santos, garantiu hoje celeridade na aprovação das candidaturas apresentadas para dar resposta ao problema da erosão dos solos das áreas afetadas pelos incêndios de outubro.

"Um mês, mês e meio, é um prazo razoável para essa análise e apreciação. Demos à autoridade de gestão do PDR [Programa de Desenvolvimento Rural] prioridade absoluta na aprovação destas candidaturas e daquelas que têm a ver também com os apoios aos agricultores pelos prejuízos sofridos", afirmou o governante aos jornalistas, durante uma visita à unidade de baldio de Covelinho, no concelho de Oliveira de Frades, distrito de Viseu.

Capoulas Santos frisou que, "a partir do momento em que uma candidatura é apresentada, imediatamente os municípios podem fazer despesas".