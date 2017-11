Seca

O Governo vai definir uma estratégia para a reutilização de águas tratadas e um plano de ação, principalmente dedicado às 50 maiores entidades gestoras para este fim, disse hoje o secretário de Estado do Ambiente.

"Vamos delinear uma estratégia nacional para reutilização de águas tratadas" que deverá estar concluída em junho, avançou Carlos Martins.

O secretário do Ambiente falava no parlamento, na Comissão de Ambiente, Ordenamento do Território, Descentralização, Poder Local e Habitação, numa audição do ministro do Ambiente, sobre a situação de seca severa ou extrema que afeta o país, a pedido do grupo parlamentar do Partido Ecologista os Verdes (PEV).