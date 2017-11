Actualidade

O escritora portuguesa Ana Teresa Pereira foi escolhida hoje como vencedora do prémio Oceanos de Literatura em Língua Portuguesa de 2017, organizado anualmente pelo Itaú Cultural no Brasil, com o romance "Karen".

Em segundo lugar ficou autor brasileiro Silvano Santiago, que concorreu com a obra "Machado", seguido pelo poeta português Helder Moura Pereira, com o livro "Golpe de Teatro".

Fechando a lista de vencedores, em quarto lugar foram escolhidos dois autores, a poeta portuguesa Maria Teresa Horta, com o livro "Anunciações", e o romancista brasileiro Bernardo Carvalho, com a obra "Simpatia pelo Demónio".