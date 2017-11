Legionella

O ministro da Saúde afirmou hoje que não divulgou publicamente o relatório preliminar sobre o surto de legionella no São Francisco Xavier porque o Ministério Público não o permitiu.

Adalberto Campos Fernandes começou hoje a ser ouvido pelos deputados da Comissão Parlamentar da Saúde sobre este surto. Antes do ministro, foram ouvidos sobre o mesmo assunto o conselho de administração do hospital, a diretora-geral da Saúde e o presidente do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (INSA).

Questionado pelo deputado Miguel Santos (PSD) sobre o relatório prometido por Adalberto Campos Fernandes para duas semanas após o conhecimento do surto, o ministro disse que a sua intenção era torná-lo público.