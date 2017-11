Legionella

O PSD acusou hoje o Governo de ter dificuldade em explicar as tragédias que ocorrem no país, a propósito do surto de legionella no hospital São Francisco Xavier que está a ser debatido na comissão parlamentar de Saúde.

"Nas tragédias que têm assolado o país, há sempre uma dificuldade em ter uma explicação para o que aconteceu e há sempre episódios com relatórios", afirmou o deputado do PSD Miguel Santos, referindo-se ao relatório preliminar sobre o surto de legionella no São Francisco Xavier, que não foi tornado público.

Para Miguel Santos, não houve ainda uma explicação concreta do que aconteceu no São Francisco de Xavier, num surto que infetou 56 pessoas, cinco das quais acabaram por morrer.