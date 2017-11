Incêndios

Seis semanas após os incêndios de 15 de outubro, o Governo recebeu 21 candidaturas a apoios à reconstrução de empresas e já aprovou três, com 700 mil euros, disse hoje o ministro do Planeamento e das Infraestruturas.

"Neste momento, já temos mais de 20 candidaturas apresentadas, 21, o que em poucas semanas é muito bom e já temos três candidaturas aprovadas. A maior delas, de quase um milhão de prejuízos acumulados, foi despachada em 10 dias", disse aos jornalistas Pedro Marques, no final de uma visita a duas empresas do concelho de Mortágua, distrito de Viseu.

O ministro frisou que, nas principais zonas industriais afetadas pelos incêndios de 15 e 16 de outubro, o Governo tem sentido uma "vontade enorme" dos empresários em avançarem com a reconstrução "e, sobretudo, de salvaguardarem postos de trabalho", adiantando que "muitas" das cerca de 500 empresas afetadas já começaram a reconstruir as instalações quando ainda estão a tratar do processo de candidatura a apoios estatais.