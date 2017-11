Actualidade

A Câmara de Lisboa vai aplicar "até cinco milhões de euros" no Festival Eurovisão da Canção, que decorrerá na capital em maio, com o vereador das Finanças a apontar que este é um evento com "enormes expectativas de retorno".

Esta informação foi transmitida por João Paulo Saraiva durante a apresentação do orçamento para o próximo ano, que decorreu hoje no Salão Nobre dos Paços do Concelho.

Segundo o responsável "o orçamento prevê que, no máximo, o município possa, através da Taxa Turística, investir até cinco milhões de euros em toda a dinâmica associada à Eurovisão".