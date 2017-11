Actualidade

O crescimento da economia norte-americana acelerou no terceiro trimestre para 3,3%, o mais elevado em três anos, apesar do impacto de dois furacões, indica uma segunda estimativa divulgada hoje pelo Departamento do Comércio.

A estimativa inicial dava conta de uma expansão do Produto Interno Bruto (PIB) a um ritmo anual de 3% entre julho e setembro.

Os analistas apontavam agora para uma revisão em alta ligeira para 3,2%. Nos três meses anteriores, a economia tinha crescido a um ritmo de 3,1%.