Actualidade

As organizações sindicais do setor ferroviário desconvocaram hoje a greve que estava marcada para esta quinta-feira, véspera de feriado, disse o dirigente da FECTRANS, José Manuel Oliveira, à Lusa.

"Acabámos de sair de uma reunião no Ministério do Planeamento com um princípio de entendimento e, por isso, decidimos desconvocar a greve", disse o dirigente da Federação dos Sindicatos dos Transportes e Comunicações (FECTRANS).

A greve tinha sido convocada pelas organizações sindicais de várias empresas do setor ferroviário - CP, IP, Medway, Takargo- contra a nova regulamentação do setor que iria entrar em vigor em dezembro.