Legionella

O balneário feminino do pavilhão gimnodesportivo da Escola dos 2.º e 3.º ciclos do Ensino Básico e Secundária de Ourique foi encerrado após ter sido detetado um valor positivo de 'legionella' na água, informou hoje o município.

Num comunicado enviado à agência Lusa, a Câmara de Ourique, no distrito de Beja, explica que o valor de 'legionella' no balneário foi detetado numa das análises de rotina que o município realiza "por sua estrita iniciativa" à qualidade da água dos equipamentos públicos do concelho de maior utilização.

"De imediato", foi encerrado o balneário e contactada a Autoridade de Saúde Pública e procedeu-se a mais averiguações, que "levaram ao desencadear de uma intervenção preventiva e à adoção de mecanismos de desinfeção", indica o município.