O presidente do BCP, Nuno Amando, disse hoje que a emissão de dívida no valor de 300 milhões de euros que o banco fez hoje "correu bem" e com "custos muito satisfatórios".

Nuno Amado falava aos jornalistas à margem do Fórum Banca, em Lisboa, tendo-se recusado a dar mais informações, nomeadamente sobre as taxas de juro que o banco acordou pagar, por ser informação que tem de revelar ao mercado primeiramente, tendo dito apenas que o modo como decorreu a operação é "um sinal de confiança" no banco que dirige.

Sobre o boicote de alguns grandes fundos internacionais à emissão, Amado não comentou, mas destacou que a dívida foi colocada em investidores nacionais e internacionais.