Actualidade

Um homem com cerca de 80 anos morreu hoje na sequência de um incêndio na sua habitação, no concelho de Trancoso, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) da Guarda.

Segundo a fonte, o incêndio ocorreu na localidade de Garcia Joanes, no concelho de Trancoso, distrito da Guarda, tendo o alerta sido dado pelas 10:08.

"O incêndio destruiu por completo a habitação onde o homem residia sozinho", adiantou o CDOS.