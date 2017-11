Incêndios

O ministro da Agricultura disse hoje ter estranhado a manifestação feita na terça-feira, em Coimbra, por dezenas de agricultores e produtores florestais afetados pelos incêndios de outubro contra as "insuficientes" medidas de apoio anunciadas pelo Governo.

Convocado pela Associação Distrital de Agricultores de Coimbra (ADACO), com o apoio da Confederação Nacional da Agricultura (CNA) e do Movimento de Apoio às Vítimas dos Incêndios de Midões (MAAVIM), o protesto incluiu a entrega de um caderno de reivindicações, através do qual reclamam o aumento das ajudas simplificadas de 5.000 para 10.000 euros.

Em declarações aos jornalistas em Covelinhos, no concelho de Oliveira de Frades, Viseu, Capoulas Santos explicou que "as ajudas acima de cinco mil euros e que vão até aos 400 mil obedecem a toda a regulamentação comunitária, que é igual para todos os Estados membros da União Europeia".