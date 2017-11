Actualidade

O naufrágio de uma embarcação ocorrido hoje de madrugada a 11 milhas (24 quilómetros) da costa da Figueira da Foz provocou três mortos, mantendo-se um pescador desaparecido, disse o porta-voz da Marinha.

Dois corpos tinham sido encontrados às 08:30.

De acordo com o porta-voz da Marinha, Pedro Coelho Dias, as buscas continuam no local, com dois salva-vidas (Aveiro e Figueira da Foz), uma corveta da Marinha e ainda um helicóptero da Força Aérea. Estão mobilizados cerca de 70 operacionais.