O FC Porto prosseguiu hoje a preparação para a receção de sexta-feira ao Benfica, da 13.ª jornada da I Liga de futebol, numa sessão que contou com todo o plantel e os 'bês' André Pereira e Jorge Fernandes.

Sem lesionados, e com apenas o internacional mexicano Corona fora das contas para o clássico, por castigo, o treinador Sérgio Conceição voltou a chamar o avançado André Pereira ao treino do plantel principal e ainda o defesa Jorge Fernandes.

De acordo com a nota publicada no sítio dos 'dragões', esteve ausente da sessão o lateral Diogo Dalot, que fez o caminho inverso ao de André Pereira e Jorge Fernandes e trabalhou com a formação secundária do FC Porto.