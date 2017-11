Actualidade

O secretário de Estado Adjunto e das Finanças recusou hoje comentar o chumbo, pelo PS, da proposta do BE para taxar os produtores de energias renováveis, referindo que não tem conhecimentos já que não fez parte dos assuntos que acompanhou na discussão orçamental.

"Sobre esse tema não tenho informação nenhuma", disse Mourinho Félix à imprensa, à margem do Fórum Banca, em Lisboa.

Já perante a insistência dos jornalistas, afirmou que esse tema não fez parte "do 'core' das discussões com os partidos" que acompanhou, pelo que se recusou também comentar se houve lóbis pela parte das energéticas para a proposta do Bloco de Esquerda não avançar.