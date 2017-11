Actualidade

O secretário de Estado do Emprego, Miguel Cabrita, afirmou hoje que os dados definitivos relativos ao desemprego confirmam a "trajetória de recuperação sustentada da economia e do mercado de emprego".

"Há um ano a taxa estava perto ainda dos 11%, tem sido uma trajetória de recuperação muito consolidada em que o crescimento económico se tem traduzido na melhoria dos níveis de emprego a um ritmo bastante satisfatório e que nos enche de confiança para que este caminho possa continuar", disse o governante em declarações à agência Lusa.

A este respeito, referiu, "as questões da confiança dos investidores, empresários e dos consumidores são importantes e também as políticas públicas, com a devolução dos rendimentos e com um conjunto de opções estratégicas que têm permitido alavancar esta trajetória".