Actualidade

O treinador português de futebol André Villas-Boas vai participar na edição de 2018 do Rali Dakar, ao volante de um Toyota Hilux, anunciou hoje a organização da prova rainha de todo o terreno.

"O português vai estar na partida, em Lima, dentro de um Toyota Hilux, ao lado do seu compatriota Ruben Faria", que foi segundo classificado na edição de 2013, na categoria de motos, indica o comunicado divulgado pela ASO.

A organização do Dakar lembrou que o todo o terreno é uma paixão antiga do atual treinador dos chineses do Shanghai SIPG, que no ano passado participou na Baja Portalegre 500, uma das mais emblemáticas provas nacionais.