Actualidade

A Itália, que atualmente assume a presidência rotativa do Conselho de Segurança da ONU, pediu hoje à comunidade internacional "uma reação firme e coesa" depois do disparado pela Coreia do Norte de um novo míssil balístico intercontinental.

A poucas horas de uma reunião de emergência do Conselho de Segurança para debater o dossiê norte-coreano, o ministro dos Negócios Estrangeiros italiano, Angelino Alfano, considerou o disparo do novo míssil, conhecido na terça-feira mas realizado já era quarta-feira (hoje) na Coreia do Norte, como uma "séria ameaça" para a paz e para a segurança internacional.

Perante o Conselho, Itália "irá intervir a título nacional para reafirmar a condenação do lançamento de um míssil balístico norte-coreano e a necessidade de uma reação firme e coesa da comunidade internacional", disse o chefe da diplomacia italiana, confirmando que o Comité de Sanções irá analisar as resoluções até hoje aplicadas ao regime de Pyongyang.