Incêndios

O reforço do trabalho multidisciplinar em rede e a capacitação das comunidades são algumas das propostas saídas de um encontro sobre o impacto das catástrofes na saúde e qualidade de vida, realizado hoje em Coimbra.

Um dos organizadores, o psiquiatra João Redondo, salientou à agência Lusa que, para minimizar o efeito dos incêndios e outras catástrofes nas pessoas, importa "pensar e olhar a comunidade como um todo", investindo no "trabalho em rede e multidisciplinar".

No encontro, no auditório principal do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC), especialistas e dirigentes públicos de diferentes áreas realçaram a necessidade de "todos falarem uma linguagem mais comum", tanto ao nível da prevenção como na intervenção junto das vítimas e suas famílias.