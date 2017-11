Actualidade

O Azores Airlines Rally, que se realiza entre 22 e 24 de Março de 2018, volta a abrir o calendário do Campeonato da Europa de Ralis da Federação Internacional do Automóvel (FIA).

Segundo uma nota no sítio oficial do Campeonato da Europa de Ralis (ERC), a prova açoriana será a primeira do campeonato, que fecha entre 12 e 14 de outubro, com a realização do Rali Liepaja, na Letónia.

O coordenador do ERC, citado no mesmo comunicado, manifestou-se "muito satisfeito" em revelar os primeiros detalhes do calendário de 2018, sendo que a totalidade do mesmo só será anunciada após o conselho mundial do desporto motorizado FIA, que se realiza em Paris, em 6 de dezembro.