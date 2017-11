Actualidade

(CORREÇÃO) Lisboa, 29 nov (Lusa) - A bolsa de Lisboa encerrou hoje em alta, com o índice PSI20 a subir 1,42% para 5.351,77 pontos, apoiada essencialmente pela subida de mais de 5% do BCP.

Das 18 cotadas que integram o PSI20, 14 subiram, duas desceram e duas ficaram inalteradas.

A Pharol liderou os ganhos com uma subida de 6,27%, após duas sessões de perdas acentuadas. (CORRIGE NO TERCEIRO PARÁGRAFO O NOME DA EMPRESA QUE LIDEROU OS GANHOS NO PSI20, SUBSTITUINDO "ALTRI" POR "PHAROL")